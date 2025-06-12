Боец со Ставрополья убит в зоне СВО

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Алексей Скляров убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 743 бойца из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 9 июня официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 724 бойца из Ставропольского края.

Житель села Дивного Алексей Скляров убит в специальной военной операции на Украине, сообщил глава Апанасенковского округа Денис Климов в своем Telegram-канале 11 июня. Подробности об убитом в сообщении не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 743 военных из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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