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00:58, 14 июня 2025

Ведущая оппозиционного телеканала оштрафована в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Грузии оштрафовал на четыре тысячи лари ведущую телеканала "Пирвели" Эку Мишвеладзе за оскорбительный комментарий про депутата "Грузинской мечты".

Как писал "Кавказский узел", 3 июня правящая партия "Грузинская мечта" подала жалобу в Национальную комиссию по коммуникациям Грузии на оппозиционные телеканалы "Пирвели" и "Формула", чиновникам не понравился ряд терминов, которые были использованы в передачах телеканалов.

Тбилисский городской суд 13 июня оштрафовал ведущую оппозиционного телеканала "Пирвели" Эку Мишвеладзе на четыре тысячи лари (около полутора тысяч долларов) за публикацию в соцсети с критикой депутата от "Грузинской мечты" Мариам Лашхи, пишут "Новости-Грузия".

Административный протокол был составлен в отношении Мишвеладзе за фотографии протестных граффити у подъезда, где находится квартира Лашхи. Ведущая написала: "У ее дома написали: "Раб" - это то, что она и кто". Суд счел такой комментарий оскорблением политического лица в связи с исполнением им служебных обязанностей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что международная правозащитная организация Amnesty International (внесена Минюстом России в перечень нежелательных организаций) заявила, что в Грузии участились случаи нападения на журналистов со стороны представителей властей. Отдельно правозащитники отметили дело основателя изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели.

12 января была задержана основатель изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели. Ей грозит до семи лет лишения свободы за пощечину начальнику полиции Батуми. Коллеги Амаглобели и правозащитники требуют ее освобождения и расследования действий полиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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