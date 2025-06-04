"Грузинская мечта" пожаловалась на формулировки в передачах двух оппозиционных телеканалов

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Правящая партия "Грузинская мечта" подала жалобу в Национальную комиссию по коммуникациям Грузии на оппозиционные телеканалы "Пирвели" и "Формула". Чиновникам не понравился ряд терминов, которые были использованы в передачах телеканалов.

По словам юриста телекомпании "Пирвели" Торнике Мигинеишвили, речь идет, в частности, о терминах "режим", "русификация", "клановый суд", "депутат пророссийского режима", "угроза тюремным заключением", "де-факто депутат", "заседание российской комиссии", "исчезновение оппонентов", пишет "Грузия-онлайн".

Юрист считает, что начался очередной виток репрессий против критически настроенных СМИ. Он отметил, что в последнее время в закон о вещании внесено много изменений, но ни одно из них не направлено на защиту прав СМИ или зрителей.

В свою очередь ведущий телеканала "Формула" Вахо Саная заявил, что подача жалобы - это только начало. По его мнению, по сути вводится цензура, направленная на окончательное уничтожение критические настроенных средств массовой информации, которые и так находятся в тяжелом финансовом положении. "Иванишвили инициировал финальную стадию закрытия СМИ", - приводит его словам издание.

Ранее "Кавказский узел" писал, что международная правозащитная организация Amnesty International (внесена Минюстом России в перечень нежелательных организаций) заявила, что в Грузии участились случаи нападения на журналистов со стороны представителей властей. Отдельно правозащитники отметили дело основателя изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели.

12 января была задержана основатель изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели. Ей грозит до семи лет лишения свободы за пощечину начальнику полиции Батуми. Коллеги Амаглобели и правозащитники требуют ее освобождения и расследования действий полиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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