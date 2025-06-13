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14:18, 13 июня 2025

В Азербайджане активист «Мусульманского единства» арестован по делу о хранении наркотиков

Эльгиз Мамедов. Фото: https://www.facebook.com/photo?fbid=746031597766572&set=a.233716855664718 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родственник арестованного заявил, что Эльгиз Мамедов был подвергнут физическому давлению, поскольку отказался давать показания.  

Как писал "Кавказский узел", работающий водителем в одной из частных компаний Эльгиз Мамедов, 9 июня при выполнении служебных обязанностей был похищен неизвестными лицами в поселке Кешля Баку, заявляло движение "Мусульманское единство" (ДМЕ),

Судьба Мамедова прояснилась спустя 3 дня. "Ему предъявили обвинение по уголовной статье 234.1-1 (незаконное приобретение, хранение, изготовление, обработка, перевозка наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере без цели сбыта) .12 июня Низаминский районный суд арестовал его на 4 месяца. Об этом мы узнали постфактум», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» родственник активиста, не пожелавший публиковать свое имя.  

Статья 234.1-1 УК Азербайджана предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

По его словам, Мамедов был подвергнут физическому давлению из-за того, что отказывался дать признательные показания. «Эльгиза принудили выпить воду, в которую были подмешаны наркотики. Из-за этого ему стало плохо, его кратковременно даже поместили в городской медицинский центр Баку номер 1», - рассказал родственник Мамедова.

По его словам, решение об аресте будет обжаловано.

Мамедов ранее подвергался административному аресту в мае 2022 года. Тогда в ходе судебного процесса по делу члена "Мусульманского единства" Рази Гумбатова были задержаны пять активистов этой организации, одним из которых был Мамедов. Он был арестован за административное правонарушение на 30 суток.

«Принуждение отказывающихся давать признательные показания пить воду, смешанную с наркотиками, не новость. Это делается, чтобы у экспертизы были основания представить заключение об употреблении подозреваемым наркотических веществ», - сказал  корреспонденту  «Кавказского узла» член ДМЕ на условиях анонимности.

 В городском клиническом медицинском центре номер 1 отказались от комментариев, сославшись на отсутствие полномочий  о предоставлении информации о состоянии пациентов. Представители МВД оказались недоступны для комментариев.

В феврале ЕСПЧ признал неправомерным досудебное заключение под стражу лидера движения "Мусульманское единство" Талеха Багирзаде и его сторонников Зульфугара Микаилова и Эльмана Агазаде.

25 января 2017 года Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки и не признали вину. Азербайджанские правозащитники считают фигурантов "Нардаранского дела" политзаключенными. Часть осужденных по этому делу уже вышла на свободу по помилованию.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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