Движение «Мусульманское единство» заявило об исчезновении активиста в Азербайджане

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«Мусульманское единство» распространило сегодня сообщение, в котором говорится об исчезновении члена этого движения Эльгиза Мамедова. Соратники полагают, что он задержан.

Как писал "Кавказский узел", Мамедов ранее подвергался административному аресту в мае 2022 года. Тогда в ходе судебного процесса по делу члена "Мусульманского единства" Рази Гумбатова были задержаны пять активистов этой организации, одним из которых был Мамедов. Он был арестован за административное правонарушение на 30 суток.

Как говорится в заявлении движения «Мусульманское единство» (ДМЕ), «работающий водителем в одной из частных компаний Мамедов, 9 июня при выполнении служебных обязанностей был похищен неизвестными лицами в поселке Кешля Баку». При этом его автомобиль остался на месте происшествия.

«С учетом того, что верующие и ранее таким образом задерживались и подвергались далее арестам и уголовному преследованию, есть основания полагать, что Мамедова постигла та же участь», - сказано в пресс-релизе.

Активист ДМЕ не пожелавший быть названным предположил, что Мамедова могут обвинить в преступлении связанном с наркотиками. «Это самое распространенное преступление, по которым арестовывают верующих», - сказал активист корреспонденту «Кавказского узла».

В феврале ЕСПЧ признал неправомерным досудебное заключение под стражу лидера движения "Мусульманское единство" Талеха Багирзаде и его сторонников Зульфугара Микаилова и Эльмана Агазаде.

25 января 2017 года Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки и не признали вину. Азербайджанские правозащитники считают фигурантов "Нардаранского дела" политзаключенными. Часть осужденных по этому делу уже вышла на свободу по помилованию.

Отметим, что что Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) в отчете за 2024 год обратила внимание на "неудовлетворительную ситуацию" со свободой вероисповедания в Азербайджане. В докладе комиссии говорится, что в прошлом году в стране "были арестованы и обвинены в связях с Ираном мусульмане-шииты. В документе со ссылкой на сообщения правозащитных организаций отмечается, что большинство арестованных в Азербайджане столкнулись со сфабрикованными обвинениями в хранении наркотиков.

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