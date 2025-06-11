×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:39, 11 июня 2025

Движение «Мусульманское единство» заявило об исчезновении активиста в Азербайджане

Сотрудники полиции. Фото: https://russia-artsakh.ru/node/10115

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

«Мусульманское единство» распространило сегодня сообщение, в котором говорится об исчезновении члена этого движения Эльгиза Мамедова. Соратники полагают, что он задержан.

Как писал "Кавказский узел", Мамедов ранее подвергался административному аресту в мае 2022 года. Тогда в ходе судебного процесса по делу члена "Мусульманского единства" Рази Гумбатова были задержаны пять активистов этой организации, одним из которых был Мамедов. Он был арестован за административное правонарушение на 30 суток.

Как говорится в заявлении движения «Мусульманское единство» (ДМЕ), «работающий водителем в одной из частных компаний Мамедов, 9 июня при выполнении служебных обязанностей был похищен неизвестными лицами в поселке Кешля Баку». При этом его автомобиль остался на месте происшествия. 

«С учетом того, что верующие и ранее таким образом задерживались и подвергались далее арестам и уголовному преследованию, есть основания полагать, что Мамедова постигла та же участь», - сказано в пресс-релизе.

Активист ДМЕ не пожелавший быть названным предположил, что Мамедова могут обвинить в преступлении связанном с наркотиками. «Это самое распространенное преступление, по которым арестовывают верующих», - сказал активист корреспонденту «Кавказского узла».

В феврале ЕСПЧ признал неправомерным досудебное заключение под стражу лидера движения "Мусульманское единство" Талеха Багирзаде и его сторонников Зульфугара Микаилова и Эльмана Агазаде.

25 января 2017 года Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки и не признали вину. Азербайджанские правозащитники считают фигурантов "Нардаранского дела" политзаключенными. Часть осужденных по этому делу уже вышла на свободу по помилованию.

Отметим, что что Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) в отчете за 2024 год обратила внимание на "неудовлетворительную ситуацию" со свободой  вероисповедания в Азербайджане. В докладе комиссии говорится, что в прошлом году в стране "были арестованы и обвинены в связях с Ираном мусульмане-шииты. В документе со ссылкой на сообщения правозащитных организаций отмечается, что большинство арестованных в Азербайджане столкнулись со сфабрикованными обвинениями в хранении наркотиков.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии - с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Сотрудники полиции задерживают активиста. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
10:50, 11 июня 2025
Число политзаключенных в Азербайджане выросло до 375
Рубен Варданян. Фото: https://hetq.am/ru/tag/Ruben%20Vardanyan
04:42, 11 июня 2025
Защита Варданяна заявила о расхождениях в документах обвинения
Шииты в Азербайджане. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
02:56, 11 июня 2025
JAMnews: преследование шиитов в Азербайджане продолжается на фоне показной борьбы с исламофобией
Журналисты Abzas Media. Фото: https://www.meydan.tv/ru/article/zhurnalisty-abzas-media-vystupili-s-zayavleniem-ob-otvode-sostava-suda/
00:59, 11 июня 2025
Адвокаты призвали суд оправдать обвиняемых по делу Abzas Media
Ализамин Салаев. Фото: https://jam-news.net/ru
15:58, 10 июня 2025
Азербайджанский оппозиционер Салаев пожаловался на отсутствие медицинской помощи в колонии 
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
08:27, 4 мая 2025
Ветер с Апшерона
4 причины отказаться от участия в московском параде
Фото
10:38, 29 апреля 2025
Ветер с Апшерона
9
Почему Пезешкиян в Баку читал стихи Шахрияра?
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
07:44, 10 июня 2025
Ветер с Апшерона
3
Азербайджан - чемпион мира по футболу!
Фото
16:32, 8 июня 2025
Ветер с Апшерона
1
О втором Азербайджане
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
16:31, 28 мая 2025
Ветер с Апшерона
28 мая - значение независимости Азербайджана
Фото
11:29, 24 мая 2025
Ветер с Апшерона
3
Угроза нового витка
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Геленджикская бухта. Фото: Катерина Ровенская. https://ru.wikipedia.org/
11 июня 2025, 18:26
Акватория Геленджика объявлена полностью безопасной для купания

Антон Чечин. Фото: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=926405059652341&id=100068485660376&set=a.531857755773742 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
11 июня 2025, 11:49
Чечин сообщил подробности избиения в тбилисской тюрьме

Олег Михеев. Фото: https://spravedlivo.ru/4765710
11 июня 2025, 09:50
Бывший депутат Михеев заочно приговорен к сроку в колонии

Розыск уклонистов в Дагестане. 10 июня 2025 г. Скриншот видео https://t.me/iditelesom_help/5803
10 июня 2025, 18:41
Представитель военкомата Дагестана заверил в законности действий по розыску уклонистов

Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Прямая трансляция пользователя Кавказский Узел
Прямая трансляция пользователя Кавказский Узел
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Показать больше