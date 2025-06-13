Житель Волгоградской области получил условный срок за дискредитацию армии

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Суд назначил жителю Волгоградской области Дмитрию Ванифатьеву два года условного лишения свободы по статье о повторной дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2024 года житель Волжского Дмитрий Ванифатьев был оштрафован за комментарий в соцсети, который суд посчитал дискредитацией армии. В суде мужчина заявил, что написал комментарий, будучи пьяным, "в неадекватном, подавленном и деструктивном состоянии". В мае 2025 года стало известно, что в суд поступило уголовное дело в отношении Ванифатьева.

4 марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием. Статья о повторной дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК России), предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Дело Дмитрия Ванифатьева слушал Волжский городской суд. Судья назначил ему два года условно и трехлетний запрет администрировать сайты, каналы, форумы, группы и чаты. Какие именно действия суд вменил в вину Ванифатьеву, пока не известно, сообщил 12 июня в своем телеграм-канале правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Уголовное дело в отношении Дмитрия Ванифатьева поступило в Волжский городской суд 7 мая, а приговор был вынесен 5 июня, следует из материалов на сайте суда.

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