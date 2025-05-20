Житель Волжского обвинен в повторной дискредитации армии

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Волжский городской суд рассмотрит уголовное дело местного жителя Дмитрия Ванифатьева, обвиняемого в повторной дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2024 года житель Волжского Дмитрий Ванифатьев был оштрафован за комментарий в соцсети, который суд посчитал дискредитацией армии. В суде мужчина заявил, что написал комментарий, будучи пьяным, "в неадекватном, подавленном и деструктивном состоянии".

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Уголовное дело против Дмитрия Ванифатьева, обвиняемого в повторной дискредитации армии поступило в суд 7 мая, следует из данных в картотеке суда. Заседания по делу пока не назначены, подробности дела не публиковались, сообщил сегодня правозащитный проект “ОВД-Инфо” (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Административный штраф по статье о дискредитации армии волжанин получил в 2024 году за комментарий в сообществе “Жесть Волжский” в соцсети “ВКонтакте”. Содержание его комментария в постановлении суда не раскрывалось, однако сам Ванифатьев, поясняя свои мотивы, сказал, что желал “смены политического режима”, рассчитывая, что в связи с этим “произойдут изменения в стране в хорошем плане”.

В октябре 2024 года житель Волжского также был оштрафован на 30 тысяч рублей по статье об оскорблении власти в интернете (часть 3 статьи 20.1 КоАП) из-за критических публикаций о Владимире Путине в собственном Telegram-канале с 15 подписчиками, отмечает издание.

Уголовная статья, вмененная Ванифатьеву (часть 1 статьи 280.3 УК России), предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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