Жителей Дагестана возмутили планы резко повысить тарифы на ЖКХ

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Минэнерго Дагестана объявило о предстоящем с 1 июля повышении стоимости услуг ЖКХ для населения, некоторые тарифы выросли более чем на 30%. Жители Дагестана сочли рост цен необоснованным с учетом низкого качества коммунальных услуг.

Как писал "Кавказский узел", в течение 2023 года жители разных районов Махачкалы неоднократно выходили на стихийные акции, протестуя против длительного отключения света. Так, в августе местные жители перекрывали движение в Семендере и на улице Гамидова, после чего власти отчитались о восстановлении энергоснабжения. В декабре к перекрытию дороги из-за отключения света прибегли также жители Сепараторного поселка в Махачкале - по их словам, света в их домах не было четыре дня, и лишь после протестной акции "энергетики зашевелились". По итогам 2023 года Дагестан попал в рейтинг российских регионов, жители которых чаще всего выражали властям свой протест как организованными, так и стихийными акциями.

Информация о предстоящем повышении тарифов опубликована в Telegram-канале Минэнерго Дагестана 11 июня в 22-00 мск. Там указано, что с 1 июля 2025 года в Дагестане будут действовать тарифы: на электроэнергию – 3,94 рубля - ранее 3,51 рубля за кВт.ч (рост 12%), на газоснабжение – 8,21 рубля - ранее 7,09 рубля за кубометр (рост 15%).

Услуги по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению в Дагестане оказываются разными организациями, для каждой из которых тариф рассчитывался индивидуально в разных городах республики, отметили в Минэнерго. В Махачкале будут действовать тарифы для населения в следующих размерах: водоснабжение – 16,01 рубля за кубометр (ранее 11,90 рубля за кубометр) – рост составил 34%; водоотведение – 7,9 (ранее 5,87 рубля за кубометр ) – рост 34%.

По заверениям министра Марата Шихалиева, для среднестатистической семьи из 2-х человек, проживающих в Махачкале в доме с централизованным отоплением, рост в целом составит около 600 рублей.

Житель Махачкалы Арсен рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что удивлен решением властей кардинально повысить стоимость услуг ЖКХ. «Живу на Редукторном поселке. Свет постоянно отключают, перебои с водой, никто на жалобы не реагирует. За что мы должны платить больше?», - говорит он.

"Я живу одна, плачу за «коммуналку» около 3 тысяч рублей в месяц. С соседями подсчитали, выходит, что придется платить на тысячу больше. У меня маленькая пенсия, где я возьму деньги? У нас постоянно перебои с водой, хорошо соседские ребята помогают, приносят покупную воду", - говорит махачкалинка Рукият.

"В Каспийске водоснабжение подорожает на 30%, и будет почти в 2 раза дороже, чем в Махачкале – почти 32 рубля за кубометр. Кто рассчитывал эти тарифы, откуда такие цифры?», - говорит житель Каспийска Арслан.

Жители Каспийска назвали системными проблемы с коммунальными услугами. В отсутствие света горожане остаются без воды и отопления, а жалобы на коммунальные проблемы остаются без ответа, рассказали жители Каспийска

«Министр энергетики и тарифов Дагестана Марат Шихалиев в своих расчетах ориентируется на семью из двух человек, хотя в республике среднестатистическая семья состоит минимум из четырех человек. При этом средний счет за коммунальные услуги давно превышает 5 тысяч рублей. Возьмем воду. Тариф на водоснабжение вырос примерно на 30%. Скажите, на какие конкретные цели будет направлена полученная выручка, иначе говоря, людям с этого что будет? Вода как с Алтайского источника?», - написал в своем Telegram-канале «Спросите у Расула» блогер Расул Маазов.

Он добавил, что любимая «шарманка» дагестанских властей и Минэнерго, повторять из раза в раз, что тарифы на ЖКХ в республике «значительно ниже, чем в других субъектах СКФО». «При этом они умалчивают, что качество услуг в регионах Северного Кавказа несопоставимо лучше. Спросите жителей Нальчика, сколько раз у них отключают свет в течении года. Это ложная аналогия — сравнивать принципиально разные вещи. Низкие тарифы теряют смысл, если свет пропадает на часы, а вода подаётся по графику», - говорится в публикации.

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