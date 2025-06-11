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20:38, 11 июня 2025

Названо имя 439-го убитого на Украине бойца из Северной Осетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Моздокского района Владимир Перепелица убит в зоне военной операции на Украине, сообщила районная администрация. Число убитых на Украине бойцов из Северной Осетии достигло 439.

Как писал "Кавказский узел", к 10 июня были официально признаны убитыми в военной операции не менее 438 бойцов из Северной Осетии.

При выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции погиб житель Моздокского района Перепелица Владимир Викторович, 1986 года рождения. Он будет похоронен 12 июня, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Моздокского района.

Таким образом, на сегодняшний день официально признаны убитыми в военной операции не менее 439 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды и мемориальные доски не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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