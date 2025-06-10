Боец из Владикавказа убит в зоне СВО

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Алан Самбегов убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 438 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 9 июня были официально признаны убитыми в военной операции не менее 437 бойцов из Северной Осетии.

О том, что в зоне проведения специальной военной операции убит 30-летний боец из Северной Осетии Алан Самбегов с позывным «Татан», сообщила поисковая группа журналистки Арзу Мамедовой.

"В мае этого года семья Алана обратилась в нашу поисковую группу за помощью в его поисках. Боец с конца апреля перестал выходить на связь, - пишет Мамедова в своем телеграм-канале. - Проверка показала, что Алан погиб при выполнении боевой задачи, но эвакуировать тело сразу не удавалось".

Похороны бойца состоялись 7 июня во Владикавказе.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 438 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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