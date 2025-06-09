Амаглобели назвала абсурдным второе дело о плакате на здании полиции

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Журналистка Мзия Амаглобели на судебном заседании по второму административному делу о плакате, наклеенном ею на здание полиции Батуми, заявила, что не считает свои действия правонарушением. Активисты в зале и около здания суда выразили поддержку журналистке.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая в Батумский горсуд поступило новое административное дело в отношении Мзии Амаглобели. Поводом для составления протокола стал плакат, наклеенный ею на стену здания во время январской акции протеста. На заседании 29 мая по этому делу защита представила суду экспертизу видеозаписи, указывающую на признаки фальсификации полицией доказательств. Ранее суд уже оштрафовал журналистку Мзию Амаглобели по административному делу об оскорблении полицейского. Кроме того, суд в Батуми рассматривает уголовное дело Амаглобели о нападении на начальника городской полиции. Журналистке грозит до семи лет лишения свободы. Амаглобели не признала вину ни по одному из трех дел.

В ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной ее задержания стал наклеенный ею на стену плакат с призывом начать всеобщую забастовку. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Как следует из видео без звука, опубликованного проправительственным телеканалом "Имеди", Амаглобели, окруженная и удерживаемая полицейскими и людьми в темной одежде, что-то сказала Дгебуадзе, тот ответил и отвернулся. Амаглобели резко одернула его и дала пощечину. После этого журналистка была вновь задержана. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Сегодня в суде Батуми продолжился процесс по второму административному делу в отношении Амаглобели. Заседание началось с того, что пришедшие поддержать журналистку в суде стали скандировать лозунги: «Свободу Мзии», «Позор судье».

Адвокат Мзии Амаглобели Георгий Химшиашвили обратил внимание суда на принцип правосудия, согласно которому человек не может быть дважды осужден за одно и то же деяние. «Суд не может согласиться с такой оценкой. Дата та же, но действие другое», — возразила ему судья Мариана Фомаева, чьи слова, как и реплики других участников процесса, приводит издание "Батумелеби".

«Двух административных мало, добавьте третье», — кричали в ответ на реплику судьи из зала.

Адвокаты ходатайствовали о допросе в суде сотрудников полиции, которые решили написать рапорт лишь спустя три с половиной месяца после инцидента. Судья удовлетворила ходатайство о допросе сотрудников полиции Нодара Зенаишвили и Эднара Шаинидзе, но отказала в допросе главы полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе.

Адвокат Ирма Абашидзе указала суду на то, что плакат был прикреплен Мзией Амаглобели не к главному зданию полиции и что сотрудник полиции легко снял его одним движением руки, внешний вид здания наклейка не исказила и не повредила.

За один случай, за то, что я наклеила стикер, меня судят во второй раз, и я считаю несправедливым

Затем слово было предоставлено самой Мзии Амаглобели. «Несправедливо, что меня судят второй раз за наклеивание плаката», — заявила судье Амаглобели. «Вы подтверждаете, что наклейка была наклеена?» — обратилась к Мзии Амаглобели представитель МВД Мариам Кереселидзе.

В этот момент из зала послышался смех, а затем гневные реплики. «Наклеивание наклейки не является нарушением закона», — обратилась из зала к представителю МВД журналистка Лела Думбадзе. Судья приказал Леле Думбадзе покинуть зал суда.

«Я повесила наклейку, но в знак солидарности и протеста», — громко повторила Мзия Амаглобели адвокату МВД Мариам Кереселидзе.

"То, что за один случай, за то, что я наклеила стикер, меня судят во второй раз, я считаю несправедливым, и я хочу, чтобы вы это знали. Оскорбительным я считаю также то, что мне вменяют осквернение облика города. В городе, где я живу, в Батуми, в администрацию за моей подписью внесено не одно заявление, и я получала разрешение, когда знала, что для чего-то необходимо получение разрешения. Я не считаю себя правонарушителем, наклеить стикер – не преступление, тем более в моем случае. „Бастует Грузия“ – очень благородный месседж. Стикер я наклеила в знак солидарности с незаконно задержанными участниками акции протеста. Да, я наклеила стикер, это было выражение, форма солидарности и протеста“, - приводит слова Амаглобели "Интерпнессньюс"

«Я призываю вас принять справедливое решение, а не то, которое вам навяжет российский режим», — выразила протест на судебном заседании активистка Мариам Каджая. Судья также приказала ей покинуть зал суда.

«Я голос вашей совести, стыдитесь себя», — в это время за стенами суда раздался голос активиста Зураба Чавчанидзе, активного участника проевропейских протестов, который во время судебных заседаний по делу Мзии Амаглобели в знак солидарности стоит теперь у здания суда, с тех пор как его выдворили из зала суда.

«Несправедливый суд, бойтесь власти народа», — раздавались голоса собравшихся у здания суда и изгнанных из зала граждан.

В итоге судебное заседание отложено. Суд сообщил, что заслушает показания свидетелей на следующем заседании.

"Кавказский узел" писал также, что Мзия Амаглобели подала в суд иск с требованием опровержения высказываний представителей власти о ней.

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