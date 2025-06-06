Житель Кубани оштрафован за публикацию о праздновании 9 мая

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Суд приговорил к штрафу в 176 тысяч рублей жителя Кубани Григория Белика за критическую оценку празднования 9 мая. Подсудимый подчеркнул, что считает святым праздником сам День победы.

Как писал "Кавказский узел", 9 мая продавщица вейп-шопа в Краснодаре записала видео с жалобами на участников автопробега, приуроченного к Дню Победы. Она пожаловалась, что из-за громкой музыки у нее заболела голова. В тот же день было опубликовано видео, в котором женщина попросила прощения за то, что "нецензурно выражалась про праздничный автопробег".

Житель Красноармейского района Григорий Белик осужден за распространение "выражающих явное неуважение к обществу сведений" о днях воинской славы России, сообщила сегодня в своем телеграм-канале объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 354.1 УК РФ 1 , которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. "Установлено, что в мае 2023 года подсудимый разместил на своей странице в социальной сети текст, смысл которого сводится к тому, что празднование 9 мая – «абсурд, стыд и позор». Также в тексте имеются выражения, оскорбляющие людей, для которых 9 мая – День Победы является священным праздником", - говорится в публикации.

В суде Белик заявил, что текст "разместил случайно", а 9 мая "считает святым праздником". "Суд счел вину Белика доказанной и назначил ему наказание в виде штрафа в размере иного дохода осужденного (пенсии) за период 1 год, т.е. в сумме 176 751 рубль", - сообщила пресс-служба судов.

Я прошу суд учесть, что для меня 9 мая святой праздник

Публикация проиллюстрирована видеороликом, записанным в зале суда. На видео немолодой мужчина выступает перед участниками заседания. "Я прошу суд учесть, что для меня 9 мая святой праздник, и девятого мая я хожу по кладбищам и всем участникам войны, ребятам, которые в СВО, кладу гвоздики, покупаю специально красные ленты - это символ красного знамени - и возлагаю.

Напомним, в 2024 году в ряде регионов юга России был изменен формат празднования дня Победы: в Черкесске и Краснодаре парады не проводились, а в Ростове-на-Дону, Волгограде и Новороссийске прошли без участия зрителей.

В этом году парад Победы в Краснодаре было решено не проводить из-за частых воздушных тревог, "чтобы не рисковать его участниками и жителями города", заявил губернатор.

"Кавказский узел" на тематической странице "Мифы и правда о Победе" собрал материалы, связанные с участием уроженцев Кавказа в Великой Отечественной войне, а также о влиянии войны на жизнь жителей региона.

Также на "Кавказском узле" размещена справка "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" о наиболее известных мифах и достоверных сведениях о действиях Сталина в ходе войны.

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