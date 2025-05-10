Краснодарская продавщица извинилась за мат в адрес участников праздничного автопробега

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Продавщица краснодарского вейп-шопа обматерила участников автопробега ко Дню Победы. Она извинилась за лексикон, заявив, что из-за громкой музыки у нее заболела голова.

9 мая продавщица вейп-шопа на улице Игнатова в Краснодаре записала видео с жалобами на участников автопробега, приуроченного к Дню Победы.

На видео, которое, в частности, публикует телеграм-канал "ЧП Краснодара и края", девушка сидит в магазине, мимо которого едут автомобили с флагами Победы и российскими флагами. Слышны песни, посвященные Великой Отечественной войне, водители сигналят. "С таким утром я не посплю абсолютно", - заявила девушка, находясь, судя по витринам, в магазине. Затем она переходит на обсценную лексику. "Я понимаю - праздник, но у меня уже голова болит", - добавляет девушка в конце.

Буквально через сорок минут тот же телеграм-канал опубликовал извинения от продавщицы. Она назвала себя "той самой девочкой", которая "нецензурно выражалась про праздничный автопробег". "Мне очень стыдно за свой лексикон, за свой грязный рот. Мне очень стыдно, я извиняюсь... При этом я могу оправдаться, почему я так начала говорить. Это просто из-за того, что это было для меня слишком шумно, слишком громко. Это происходило довольно долгое время. У меня из-за этого началась мигрень, сильно разболелась голова", - заявила она, еще раз принеся извинения и заявив, что ей "очень стыдно".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале апреля в Анапе был задержан студент за провокационные публикации в Telegram, он заявил на видео, что признает свою ошибку в том, что оскорбил всех православных, и извинился.

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