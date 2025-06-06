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11:55, 6 июня 2025

Военнослужащий со Ставрополья убит на Украине

Алексей Помеляйко. Фото из телеграм-канала главы Апанасенковского округа https://t.me/KlimovApanasenkovie/5789

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Помеляйко убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 722 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 3 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 721 бойца из Ставропольского края.

В военной операции убит житель села Дивного Алексей Помеляйко, сообщил 2 июня в своем телеграм-канале глава Апанасенковского округа. Подробностей об убитом чиновник не привел, отметив лишь, что тот "погиб, выполняя боевое задание".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 722 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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