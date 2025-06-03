Мобилизованный со Ставрополья убит в военной операции

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Дмитрий Поесков убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 721 бойца из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 31 мая власти признали убитыми в ходе военной операции на Украине не менее 720 бойцов из Ставропольского края.

Рядовой Дмитрий Поесков убит в зоне военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Советского муниципального округа.

Дмитрий Поесков родился 13 ноября 1992 года в селе Отказном. После окончания девяти классов в СОШ №7 поступил в СПТУ №39, откуда был призван на службу в Вооружённые силы РФ. В октябре 2022 года Дмитрий был мобилизован. В марте 2024-го он получил второе ранение - осколочное в ногу. После прохождения курса лечения и реабилитации 3 мая вернулся в зону проведения специальной военной операции. 5 мая 2024 года при выполнении был убит в населённом пункте Новопрокопьевка. У него остались супруга и двухлетняя дочь, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Власти признали убитыми в зоне СВО более 6700 бойцов с юга России Не менее 3346 бойцов из регионов СКФО и 3363 из регионов ЮФО официально признаны убитыми в специальной военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 721 бойца из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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