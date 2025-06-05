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23:58, 5 июня 2025

Вынесен приговор по делу о коммерческом подкупе в колхозе имени Петровых

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Прохладном назначил реальные сроки лишения свободы члену колхоза имени Петровых Леониду Гордиенко и ставропольскому предпринимателю Владимиру Сумарокову по делу о коммерческом подкупе. Защита настаивает, что дело сфабриковано, и намерена обжаловать приговор. 

Как информировал "Кавказский узел", к декабрю 2023 года жители станицы Екатериноградская в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, вопреки решениям суда, не возвратили себе контроль над захваченными землями колхоза имени Петровых. Преследование члена колхоза Леонида Гордиенко и предпринимателя Владимира Сумарокова станичники назвали сфабрикованным с целью не передавать земли пайщикам. 

Члены колхоза имени Петровых в станице Екатериноградская Прохладненского района Кабардино-Балкарии длительное время борются за право на пользование землей. 6 июля 2021 года Арбитражный суд отменил решение о возврате колхозу более 13 тысяч гектаров земли, которая была оформлена в аренду ООО "Новое время" на 41 год, сославшись на "вновь открывшиеся обстоятельства", и разрешил "Новому времени" продолжать пользоваться колхозной землей. 30 июня 2022 года Апелляционный арбитражный суд принял решение о возврате 13 тысяч гектаров земли колхозу.

Прохладненский  районный суд сегодня огласил приговор по делу Леонида Гордиенко и Владимира Сумарокова, признав их виновными в коммерческом подкупе (часть 4 статьи 204 УК). Гордиенко назначено четыре года и шесть месяцев лишения свободы, Сумарокову - пять лет заключения, сообщили присутствовавшие на заседании житель Екатериноградской корреспонденту «Кавказского узла». 

Адвокаты считают приговор неправосудным и несправедливым и намерены обжаловать его в вышестоящих судах. «Приговор безусловно будет обжалован», - заявил юрист Владимир Головченко.

Житель станицы Екатериноградская Леонид Гордиенко был арестован в сентябре 2023 года, спустя месяц после избрания его председателем колхоза, а предприниматель из Ставропольского края Владимир Сумароков - в декабре того же года. С того времени они оба содержатся под стражей по обвинению в коммерческом подкупе жителей станицы с целью получить их голоса на колхозном собрании в пользу Гордиенко Коммерческим подкупом следствие посчитало то, что в мае 2023 года Сумароков оказал материальную помощь жителям станицы Екатериноградская, передав 80 нуждающимся семьям по три тонны комбикормов для животных.

В связи с борьбой членов колхоза за возврат земли, переданной в аренду ООО "Новое время", были также арестованы бывший глава колхоза Александр Дегтяренко, главный бухгалтер Наталья Яценко и предприниматель из Ставрополя Александр Заиченко. 22 января 2024 года Прохладненский райсуд признал их виновными в преднамеренном банкротстве и мошенничестве, Дегтяренко также был признан виновным в злоупотреблении полномочиями. Суд назначил им от четырех лет до пяти с половиной лет лишения свободы, но дело было отправлено на пересмотр и сейчас повторно рассматривается в районном суде.

Земля колхоза имени Петровых остается в распоряжении ООО «Новое время», председателем колхоза избран представитель «Нового времени» Билял Махов. 

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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