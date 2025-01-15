Осужденные добились пересмотра дела о банкротстве колхоза имени Петровых

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционная инстанция в Кабардино-Балкарии удовлетворила жалобу на приговор обвиняемым в преднамеренном банкротстве колхоза имени Петровых. Дело повторно поступило в районный суд.

Как писал "Кавказский узел", 22 января 2024 года Прохладненский райсуд признал виновными в преднамеренном банкротстве и мошенничестве бывшего главу колхоза имени Петровых Александра Дегтяренко, а также бывшего главбуха колхоза Наталью Яценко и предпринимателя из Ставрополя Александра Заиченко. Дегтяренко также был признан виновным в злоупотреблении полномочиями. Подсудимые приговорены к лишению свободы на сроки от четырех лет до пяти с половиной лет.

По данным суда, руководители КФХ "Колхоз имени Петровых" вместе с жителем Ставрополя совершили преднамеренное банкротство колхоза и хищение его имущества в особо крупном размере. Бывший руководитель хозяйства также злоупотребил полномочиями в интересах жителя Ставрополя, передав ему земельный участок на невыгодных для колхоза условиях.

В Прохладненском райсуде 21 января начнется новое рассмотрение уголовного дела Александра Дегтяренко, Натальи Яценко и Александра Заиченко, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" информированный источник. По его данным, в декабре 2024 года Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

В апелляционной жалобе осужденные и их адвокаты указали, что предъявленное Дегтяренко, Яценко и Заиченко обвинение не нашло подтверждения в суде, что в их действиях нет состава преступления и их следует оправдать.

Указывалось, что приговор основан на заключениях двух экспертов. По мнению подсудимых, эти заключения необъективны и составлены без учета всех обстоятельств дела. В частности, в них не было учтено, что в 2016 году в колхозе прошел град, причинивший ущерб более чем на 41 млн рублей. В заключениях экспертов имелись и другие неверные сведения, из-за чего они не должны были быть признаны допустимыми доказательствами. В суде обвиняемые просили вызвать экспертов для допроса и назначить новую экспертизу, однако в ходатайствах было отказано.

В апелляционной жалобе также указывалось, что показания свидетелей в приговоре районного суда были изложены в искаженном виде: сведения, которые указывали на невиновность подсудимых, намеренно опускались. Например, в приговор не были внесены показания ряда свидетелей о том, что средства защиты растений поставлялись в колхоз в полном объеме.

Суд не оценил тот факт, что, оформляя кредиты для нужд колхоза, Дегтяренко и Яценко под залог вносили личное имущество, также то, что задолженность по договорам в размере 35 млн рублей была взыскана с колхоза в пользу ООО "ФондАгроРесурс" решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарии.

Заиченко и его защита просили оправдать предпринимателя, так как он всего лишь хотел взыскать задолженность и не был намерен завладеть основными средствами производства колхоза. Обратившись в арбитражный суд, он реализовал свое конституционное право, при этом действовал не от себя лично, а от ООО "ФондАгроресурс".

По словам источника, защита подала ходатайство об изменении подсудности для передачи дела в другой суд, но ответа пока не получила.

Карточка дела на сайте райсуда обновлена сегодня. В ней указано, что дело поступило судье 27 декабря, первое заседание назначено на 21 января в 15.00 мск.

Напомним, члены колхоза имени Петровых в станице Екатериноградская Прохладненского района длительное время борются за право на пользование землей. 28 марта 2021 года суд оставил в силе решение о возврате колхозу более 13 тысяч гектаров земли, которая была оформлена в аренду ООО "Новое время" на 41 год. В июле того же года Арбитражный суд отменил это решение и разрешил "Новому времени" продолжать пользоваться колхозной землей. 30 июня 2022 года Апелляционный арбитражный суд принял решение о возврате земли колхозу.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.