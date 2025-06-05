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07:43, 5 июня 2025

Трое бойцов из Алагира убиты в зоне боевых действий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Георгий Персаев, Эрнест Булконов и Марат Хубецов убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 434 бойца из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 3 июня были официально признаны убитыми в военной операции не менее 431 бойца из Северной Осетии.

4 июня в школе №2 города Алагира состоялось открытие мемориальной доски выпускникам школы, убитым в ходе специальной военной операции, сообщает в своем телеграм-канале администрация Алагирского района.

Георгий Персаев окончил школу в 2013 году. После окончания юридической ­академии добровольно отправился в зону СВО. Служил снайпером и штурмовиком. 27-летний Персаев посмертно награждён орденом Мужества и медалью «Во Славу Осетии».

Эрнест Булконов после школы окончил академию МЧС и служил в армии. Он был убит в зоне СВО в 2023 году.

Марату Хубецову было 29 лет. Он служил командиром пулемётного взвода, пишет в своем телеграм-канале IrystonTV.

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Власти признали убитыми на Украине 6650 военных с юга России
Не менее 3318 бойцов из регионов СКФО и 3332 из регионов ЮФО официально признаны убитыми в специальной военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 431 бойца из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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