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02:54, 5 июня 2025

Приговор за лезгинку у Вечного огня стал примером спорного применения статьи о реабилитации нацизма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В делах об осквернении воинских мемориалов следствие подводит под статью о реабилитации нацизма действия, которые целиком охватываются более мягкими статьями о хулиганстве и вандализме, при этом конкретный умысел и мотив обвиняемых ничем не доказываются. 

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года Следком Ставрополья отчитался о возбуждении уголовного дела против четверых молодых людей, которые станцевали лезгинку на братской могиле у Вечного огня в селе Грушевском. В начале июня суд назначил троим обвиняемым по полтора года колонии-поселения, а четвертому - год. 

Все задержанные оказались жителями села Грушевское, на тот момент им было от 17 до 20 лет. Сообщалось, что 27 декабря 2023 года один из молодых людей снял обувь и поставил ее к символу Вечного огня, а второй включил на телефоне лезгинку, после чего первый молодой человек начал танцевать. Третий молодой человек снимал происходящее на видео, а четвертый стоял рядом и ел семечки. Дело было возбуждено по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). 

Практику применения статьи о реабилитации нацизма на примере приговора четырем жителям Ставрополья “Кавказскому узлу прокомментировали адвокаты Тимофей Широков и Абусупьян Гайтаев, а также эксперт исследовательского центра Сова (включен в реестр иностранных агентов) Михаил Ахметьев

В делах о “реабилитации нацизма” есть сразу несколько спорных аспектов, считает Михаил Ахметьев.

"Обвинения предъявляют в "осквернении символов воинской славы России", но на законодательном уровне статус "символ воинской славы России" имеет только Георгиевская лента. В остальных случаях обвинение и суд полагают, что принадлежность Вечного огня к символам воинской славы России очевидна", - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

По словам эксперта, понятие "осквернения" также законодательно не определено. "По сложившейся практике, - не только по этой статье, но и по другим, где упоминается этот термин, - под осквернением  подразумевается не только какое-то физическое воздействие на некое сооружение или предмет, которое портит его материальные характеристики, речь идет о посягательстве на нравственность при взаимодействии с этим предметом. Таким образом, здесь неизбежно идет речь о том, нарушены ли общепринятые моральные нормы", - отметил Ахметьев.

Он обратил внимание, что 3 и 4 части статьи о реабилитации нацизма предусматривают гораздо более жесткие наказания, чем статья о вандализме (214 УК России). 

"То есть статья 354.1 УК гораздо строже, но вопрос, достаточно ли обоснована такая строгость именно в подобных случаях, действительно ли значительно больше общественная опасность действий по сравнению с обычным вандализмом. Конкретно в этом случае можно сказать, что те же один-полтора года колонии-поселения им могли дать и по части 2 статьи 214 УК (вандализм, совершенный группой лиц). Но по этой статье суд может назначить, как вариант, и такое наказание, как ограничение свободы, а часть 4 статьи 354.1 УК такой санкции не предусматривает", - пояснил Ахметьев.

Он выразил сомнение, что исполнение лезгинки на мемориале содержит существенную общественную опасность, которая заслуживает возбуждения уголовного дела. "Не любое аморальное поведение обладает достаточной степенью общественной опасности, чтобы считаться криминальным. Также достаточно странным кажется сам факт, что подобные деяния, совершенные в худшем случае из хулиганских побуждений, охватывает статья УК, которая называется "Реабилитация нацизма". По существу, в этой статье смешаны идеологизированные действия, - собственно оправдание и прославление нацизма, - и совершенно внеидеологичные", - указал Ахметьев.

В Ставропольском крае следствие регулярно отчитывается о возбуждении део по статье о реабилитации нацизма. В марте 2024 года силовики задержали одного жителя Северного Кавказа и объявили в розыск еще двоих после того, как все трое осквернили Вечный огонь в Невинномысске. На видео запечатлены четверо мужчин около Вечного огня: трое из них стоят возле самого огня, и один из них водит ногой над ним. Четвертый снимает происходящее на камеру мольного телефона, стоя примерно в метре от них.

Тимофей Широков также обратил внимание, что действиях молодых людей в большей степени присутствуют признаки хулиганства и вандализма. Вменение им вместо этого «реабилитации нацизма» адвокат считает большой натяжкой.

"Это веяние последних времен. Могу предположить по аналогии, что обвинение строится на культурологической экспертизе. Суд делает вывод на ее основе, что поступок носил характер пренебрежения, был направлен на поругание памятника, что в итоге является оправданием нацизма, - или какие-то подобные фразы, которые экспертам подсказывают сами силовики, подгоняя экспертизу под формулировки статьи 354.1 УК”, - сказал он.

Адвокат выразил недоумение, что статья о реабилитации нацизма активно применяется к тем, кто оскверняет памятники. 

"В принципе, здесь то же самое, что вандализм, объективная сторона преступления, та же самая по сути. Вандализм тоже предусматривает совершение преступления по мотивам политической, национальной и прочей розни. Субъективная же сторона в том, что прямой умысел на реабилитацию нацизма трудно доказуем, если нет признания, но наказание по этой статье жестче. Хотя этих осужденных наказали примерно так же, как по обвинению в вандализме. Возможно, следствию нужно создать резонанс, что происходит борьба с нацизмом”, - пояснил Широков.

Хулиганство и вандализм не следует подводить под статью о “реабилитации нацизма”, уверен Абусупьян Гайтаев.

"Не могу уловить логику, какое отношение имеют Вечный огонь или танцы вокруг него к реабилитации нацизма. Реабилитация нацизма конкретно должна иметь прямой умысел на это преступление - человек должен каким-то образом показать, что он действительно оправдывает нацизм”, - сказал адвокат.

Применяя статью о реабилитации нацизма, следствие не доказывает прямой умысел и преступное намерение обвиняемых, а лишь переписывает фабулу статьи, указал он. “Они просто пишут, например, что лицо, совершая поступок, имело в виду реабилитацию нацизма. Без конкретизации”, - отметил Гайтаев.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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