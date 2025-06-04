×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:32, 4 июня 2025

19-летний активист в Грузии арестован за громкий разговор после митинга

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Грузии назначил 12 суток административного ареста 19-летнему студенту и активисту Луке Нацвлишвили, который был обвинен в неподчинении требованиям полиции во время эмоционального разговора с другом после митинга 26 мая в Батуми.

Как писал "Кавказский узел", с требованием освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции активисты уже более полугода выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение. 

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз.

26 мая участники проевропейского митинга отметили День независимости Грузии шествием по улицам Батуми. После окончания шествия Лука Нацвлишвили вместе с несколькими друзьями и соратниками громко обсуждали ситуацию перед зданием Конституционного суда Грузии, где обычно проходит митинг. Это утверждает сам активист и его друзья, некоторые из которых выступили в суде в качестве свидетелей. Однако МВД выдвинуло другую версию, пишет 3 июня издание "Батумелеби".

По версии полиции, 26 мая между участниками митинга произошло словесное противостояние, "где Лука Нацвлишвили проявил особую агрессивность, нарушая общественный порядок громкими ругательствами и нецензурной бранью". Также в МВД утверждают, что он "не подчинился законному распоряжению сотрудников полиции, покинул территорию, а также оскорбил сотрудников полиции".

На судебном заседании Лука Нацвлишвили заявил, что между ним и одним из участников протеста шла "обычная конструктивная беседа, которая в какой-то момент переросла в громкий разговор". "Никаких физических или словесных оскорблений между нами не было", - уверяет он.

Однако в момент этого разговора активист был задержан. "Вдруг сзади подошли сотрудники правоохранительных органов, резко схватили меня за руку, я даже не понял, что происходит, когда они меня развернули и увезли, только потом я понял, что полиция была напрямую замешана. Не было никакой провокации, они меня сразу арестовали", - сказал он.

Двое свидетелей, присутствовавших при аресте Луки Нацвлишвили, дали суду аналогичные показания: парень был задержан за то, что громко разговаривал и спорил с другом. "Мы разговаривали эмоционально, немного громко. Никаких оскорбительных слов быть не могло, учитывая, что мы общались как друзья, а друзья друг друга не оскорбляют. Мы культурные и вежливые люди", - заявил суду Арчил Беридзе.

Двое допрошенных судом сотрудников полиции заявили, что Лука Нацвлишвили сначала нецензурно ругался, а при задержании оказал сопротивление полиции и повредил "резину двери полицейской машины".

Судья вынес решение о 12-дневном административном аресте активиста.

Лука Нацвлишвили является членом молодежной организации «Сильная Грузия», отмечает JAMnews.

За полгода протестов административному преследованию в Грузии подверглось более тысячи человек, по уголовным статьям в связи с протестами были обвинены как минимум 64 человека. "Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в  Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
04:40, 4 июня 2025
"Грузинская мечта" пожаловалась на формулировки в передачах двух оппозиционных телеканалов
Участники акции протеста у парламента Грузии. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 03.06.25, https://www.interpressnews.ge/ka/article/840041-parlamenttan-saprotesto-akcia-mimdinareobs.
21:17, 3 июня 2025
Участники акции у парламента Грузии 188-й день подряд потребовали новых выборов
Антон Чечин. Фото: https://tvpirveli.ge
16:58, 3 июня 2025
Антон Чечин оставлен под стражей вопреки доводам защиты
Протестующие на проспекте Руставели. Кадр телекомпании Pirveli
21:55, 2 июня 2025
Сторонники евроинтеграции перекрыли проспект Руставели на 187-й день протестов
Нато Болквадзе. Фото: https://batumelebi.netgazeti.ge/news/575138/
19:53, 2 июня 2025
Сотрудница налоговой службы Грузии уволена после участия в протестах
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Станция метро "28 мая" в Баку. Фото: пресс-служба президента Азербайджана president.az/ru/articles/view/67188
03 июня 2025, 20:58
Активисты в Баку обвинили силовиков в жестоком обращении

“Сад памяти” в Буйнакске. Фото: пресс-служба фонда “Защитники Отечества” https://t.me/fondZOrd/5529
02 июня 2025, 20:57
15 военных из Дагестана убиты на Украине

Представители службы спасения проводят замену защитных сетей на центральном пляже Анапы. 2 июня 2025 года. Фото из телеграм-канала оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/13558
02 июня 2025, 17:58
Оперштаб отчитался об отсутствии новых выбросов мазута в Анапе

Верующие во время молитвы. Фото Нины Зотиной, "Юга.ру"
02 июня 2025, 13:18
Выходной объявлен в Кабардино-Балкарии по случаю Курбан-байрама

Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Абхазия выдворила гражданина России за слова о родине #shorts #Абхазия #Россия #родина #резонанс
Абхазия выдворила гражданина России за слова о родине #shorts #Абхазия #Россия #родина #резонанс
Анапа: купание вопреки запретам #shorts #Анапа #море #юг #мазут
Анапа: купание вопреки запретам #shorts #Анапа #море #юг #мазут
Кавказская война: замирение или завоевание?
Кавказская война: замирение или завоевание?
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Показать больше