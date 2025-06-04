19-летний активист в Грузии арестован за громкий разговор после митинга

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Суд в Грузии назначил 12 суток административного ареста 19-летнему студенту и активисту Луке Нацвлишвили, который был обвинен в неподчинении требованиям полиции во время эмоционального разговора с другом после митинга 26 мая в Батуми.

Как писал "Кавказский узел", с требованием освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции активисты уже более полугода выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз.

26 мая участники проевропейского митинга отметили День независимости Грузии шествием по улицам Батуми. После окончания шествия Лука Нацвлишвили вместе с несколькими друзьями и соратниками громко обсуждали ситуацию перед зданием Конституционного суда Грузии, где обычно проходит митинг. Это утверждает сам активист и его друзья, некоторые из которых выступили в суде в качестве свидетелей. Однако МВД выдвинуло другую версию, пишет 3 июня издание "Батумелеби".

По версии полиции, 26 мая между участниками митинга произошло словесное противостояние, "где Лука Нацвлишвили проявил особую агрессивность, нарушая общественный порядок громкими ругательствами и нецензурной бранью". Также в МВД утверждают, что он "не подчинился законному распоряжению сотрудников полиции, покинул территорию, а также оскорбил сотрудников полиции".

На судебном заседании Лука Нацвлишвили заявил, что между ним и одним из участников протеста шла "обычная конструктивная беседа, которая в какой-то момент переросла в громкий разговор". "Никаких физических или словесных оскорблений между нами не было", - уверяет он.

Однако в момент этого разговора активист был задержан. "Вдруг сзади подошли сотрудники правоохранительных органов, резко схватили меня за руку, я даже не понял, что происходит, когда они меня развернули и увезли, только потом я понял, что полиция была напрямую замешана. Не было никакой провокации, они меня сразу арестовали", - сказал он.

Двое свидетелей, присутствовавших при аресте Луки Нацвлишвили, дали суду аналогичные показания: парень был задержан за то, что громко разговаривал и спорил с другом. "Мы разговаривали эмоционально, немного громко. Никаких оскорбительных слов быть не могло, учитывая, что мы общались как друзья, а друзья друг друга не оскорбляют. Мы культурные и вежливые люди", - заявил суду Арчил Беридзе.

Двое допрошенных судом сотрудников полиции заявили, что Лука Нацвлишвили сначала нецензурно ругался, а при задержании оказал сопротивление полиции и повредил "резину двери полицейской машины".

Судья вынес решение о 12-дневном административном аресте активиста.

Лука Нацвлишвили является членом молодежной организации «Сильная Грузия», отмечает JAMnews.

За полгода протестов административному преследованию в Грузии подверглось более тысячи человек, по уголовным статьям в связи с протестами были обвинены как минимум 64 человека. "Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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