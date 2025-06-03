Участники акции у парламента Грузии 188-й день подряд потребовали новых выборов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Освободить политзаключенных и провести новые выборы требуют участники акции, заблокировавшие дорогу у парламента Грузии. Партия "Грузинская мечта" подала жалобу на оппозиционные телекомпании, которые освещают протестные акции.

Как писал "Кавказский узел", 2 июня участники проевропейских протестов перекрывали движение у парламента Грузии 187-й день подряд. 31 мая родные арестованных из-за участия в протестах развернули плакаты и скандировали лозунги в метро Тбилиси. С требованием освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции активисты уже более полугода выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз.

Возле здания парламента проходит акция протеста, протестующие перекрыли проспект Руставели. Они скандируют: «Свободу узникам режима!», «Огонь олигархии!».

Студенты, решили образовать круг вокруг парламента, чтобы, по их словам, власти слышали их голос со всех сторон, сообщает "Интерпрессньюс".

На 188-й день протеста протестующие собрались перед зданием законодательного органа с неизменными требованиями — назначить новые выборы и освободить задержанных во время протестов.

К собравшимся у здания парламента присоединятся участники протеста у здания Общественного вещателя, откуда они, как обычно, пройдут маршем до проспекта Руставели, говорится в сообщении.

Члены семей арестованных за участие в протестах сегодня у метро раздавали газету, в которой напечатаны письма их родных, затем акция продолжилась в метро, сообщила телекомпания "Пирвели".

К акции у парламента присоединились студенты Грузинского национального университета, одна из студенток которого Натия Априамашвили, находится под арестом за оскорбление депутата, сообщил Telegram-канал Tbilisi Life.

Сегодня в университете произошел инцидент, сотрудники охраны не позволяли студентам вывесить протестный баннер с надписью: «Боремся за свободу студентов»..

«В тот момент, когда мы пытались повесить баннер, к нам подошли двое охранников, вырвали его из рук, потащили нас, мне повредили руку», — рассказала одна из участниц изданию Publika.

"Грузинская мечта" пожаловалась на оппозиционные телекомпании

Партия "Грузинская мечта" направила в национальную комиссии по коммуникациям жалобу на оппозиционные телеканалы "Формула" и "Пирвели". Телеканалы обвиняют в нарушении нормативных требований обновленного в апреле 2025 года закона «О вещании», им угрожают огромные штрафы и/или ограничение эфира, сообщило сегодня JamNews.

Это начало очередной серии репрессий против критически настроенных медиа

В частности, поводом иска стало употребление в эфире телеканалов терминов «нелегитимный парламент», «режим», «похищение людей», «режим олигархии», «русификация», «режим Иванишвили», «депутат пророссийского режима», «де-факто депутат парламента», «репрессии», «уничтожение оппонентов»

«Это начало очередной серии репрессий против критически настроенных медиа. Телекомпаниям угрожают многочисленные штрафы и финансовые санкции, что создаст реальный риск приостановки вещания. Жалоба будет публично рассмотрена 5 июня в комиссии по регулированию«, — приводятся в публикации слова адвоката Торнике Мигинеишвили.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.