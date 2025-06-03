Названы имена восьми убитых бойцов из Дагестана

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Александр Шевченко, Джабир Алибеков, Феликс Якубов, Василий Фадеев, Ильмутдин Яхьяев, Хизри Багавов, Гусейн Каяев и Магомед Магомедов убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине убитыми там признаны как минимум 1437 военнослужащих из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 31 мая власти официально признали убитыми на Украине не менее 3318 бойцов из регионов СКФО, в том числе 1413 из Дагестана. Ко 2 июня были названы имена как минимум 1429 бойцов из Дагестана, убитых на Украине.

Еще восемь имен военных из Дагестана, убитых на Украине, были официально обнародованы 2 июня в открытом в Буйнакске "Саду памяти". Сад заложен при поддержке администрации города, сообщило отделение фонда "Защитники Отечества" по Дагестану в своем Telegram-канале.

Среди тех, чьи имена перечислены на стенде "Сада памяти", есть Александр Шевченко, Джабир Алибеков, Феликс Якубов, Василий Фадеев, Ильмутдин Яхьяев, Хизри Багавов, Гусейн Каяев и Магомед Магомедов. Даты рождения и смерти в списке не обозначены.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1437 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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