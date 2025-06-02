15 военных из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Имена 15 комбатантов, убитых в боевых действиях, названы при открытии "Сада памяти" в Буйнакске. С начала российской операции на Украине убитыми там официально признаны не менее 1429 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 31 мая власти официально признали убитыми на Украине не менее 3318 бойцов из регионов СКФО, в том числе 1413 из Дагестана. К 1 июня было публично названо имя еще одного убитого бойца, Магомеднура Гаджиева.

Имена убитых на Украине военных из Буйнакска перечислены на стенде в открытом сегодня "Саду памяти": Сад заложен при поддержке администрации города, деревья в нем родные погибших военных посадили лично, сообщило сегодня отделение фонда "Защитники Отечества" по Дагестану в своем Telegram-канале.

Среди убитых военных, чьи имена перечислены на стенде "Сада памяти", названы те, о ком не сообщали ранее официальные власти: Абдурахман Курамагомедов, Магомедамин Тагиров, Артем Харунжий, Ахмедгаджи Курбаналиев, Марат Загидов, Муртазали Саитов, Марат Асадулаев, Иса Чаннанов, Гасан Зайривов, Запир Рамазанов, Зубаир Ибрагимов, Аслан Сулейманов, Темирлан Мамаев, Камил Магомедов и Пайдулла Расулов.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1429 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.