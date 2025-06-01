Боец из Дагестана убит в военной операции

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Магомеднур Гаджиев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1414 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 30 мая власти и силовики назвали имена как минимум 1413 бойцов из Дагестана, убитых в специальной военной операции на Украине.

Младший сержант Магомеднур Гаджиев убит в специальной военной операции, сообщила 31 мая администрация Гумбетовского района в своем Telegram-канале. Глава района Галип Галипов выразил соболезнования заместителю начальника управления образования района Али Омаргаджиеву в связи с гибелью зятя.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1413 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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