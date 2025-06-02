Сотрудница налоговой службы Грузии уволена после участия в протестах

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Аналитик отдела налоговой службы Нато Болквадзе уволена с работы после участия в акциях протеста против приостановки евроинтеграции Грузии. Болквадзе сочла увольнение нарушением своих прав и намерена обжаловать его.

Как писал "Кавказский узел", жители Грузии, не согласные со сменой геополитического курса страны, уже более полугода выходят на ежедневные акции протеста, требуя новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики не раз жестко разгоняли эти протесты и задерживали активистов, административному преследованию подверглось более тысячи человек, по уголовным статьям в связи с протестами были обвинены как минимум 64 человека. "Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз.

Главный аналитик Департамента управления таможенными рисками Налоговой службы Грузии Нато Болквадзе с 1 июня уволена с должности в связи с участием в проевропейских демонстрациях, кроме того, на нее наложен штраф за эти действия.

В приказе об увольнении, скан-копию которого Нато Болквадзе обнародовала на своей странице в Facebook*, говорится, что она освобождена от должности «в связи с грубым нарушением обязанностей, возложенных внутренним распорядком».

Это неконституционно, и я обязательно обжалую приказ о моем увольнении

Внутренние правила компании предусматривали, что сотрудникам запрещалось участвовать в демонстрациях, а со 2 мая были еще более ужесточены, сообщила активистка. «Однако это неконституционно, и я обязательно обжалую как изменения, внесенные во внутренние правила, так и приказ о моем увольнении», - сообщила она изданию "Батумелеби".

Нато Болквадзе утверждает, что ее увольнение не является единичным случаем давления на сотрудников компании. "Я единственная, кого официально уволили по такому основанию, но нескольким другим сотрудникам было в устной форме предложено написать заявления, чему предшествовало возбуждение в отношении этих сотрудников, а также и в отношении меня дисциплинарного производства. Некоторые сотрудники сами написали заявления и уволились из-за созданной репрессивной и дискриминационной обстановки", — утверждает Болквадзе.

Комментариями представителей Департамента управления таможенными рисками Налоговой службы Грузии относительно причин увольнения Нато Болквадзе и обнародованной активисткой информации об увольнениях других сотрудников компании "Кавказский узел" пока не располагает.

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