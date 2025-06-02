Житель Астрахани задержан по делу о финансировании терроризма

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Безработный житель Астрахани задержан по подозрению в том, что перевел криптовалюту участнику действующей в Сирии террористической организации.

"Кавказский узел" писал, что в апреле Южный окружной военный суд назначил штраф астраханцу за призывы к террористической деятельности и экстремизму. По версии следствия и суда, мужчина публиковал в социальных сетях посты с оправданием террористического акта в Беслане.

Задержанный по подозрению в финансировании боевиков мужчина родился в Астрахани в 2001 году, он безработный. Следствие установило, что подозреваемый перевел средства в криптовалюте гражданину одной из азиатских республик, который, предположительно, участвует в деятельности международных террористических организаций на территории Сирии.

В отношении астраханца заведено уголовное дело о содействии террористической деятельности, он задержан. Подозреваемый дал признательные показания, сообщило со ссылкой на региональное управление ФСБ астраханское интернет-издание "А24".

"Кавказский узел" ранее писал также о рейдах силовиков в местах сбора мусульман в Астрахани. Так, в июне 2024 года, после атаки боевиков в Дагестане, силовики заблокировали выходы из Красной мечети на рынке Большие Исады в Астрахани и проверили у собравшихся документы. У мечети проводился рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства, заявили в МВД. Кроме того, несколько десятков мусульман без объяснения причин были увезены 27 ноября 2020 года в отделения полиции после намаза в астраханской мечети. Мусульман задело, что такие проверки проводятся в мечетях в пятничный намаз.

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