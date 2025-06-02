Верховный суд смягчил приговор генералу Музраеву

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Кассационная инстанция сократила с 20 лет до 18,5 года срок лишения свободы Михаила Музраева, осужденного по делу о поджоге дома губернатора Волгоградской области. Приговор второму подсудимому оставлен без изменений.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня 2024 года стало известно, что бывший глава управления СКР по Волгоградской области Михаил Музраев подал кассационную жалобу на приговор.

22 марта 2023 года военный суд приговорил Михаила Музраева к 20 годам колонии, признав его виновным в теракте в связи с поджогом дома губернатора Волгоградской области, незаконном обороте оружия и злоупотреблении должностными полномочиями. Второй подсудимый, волгоградский предприниматель Владимир Зубков, осужден на 14 лет лишения свободы по обвинению в теракте. Оба подсудимых отказались признать вину. Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе засекретил процесс, а 22 ноября 2023 года утвердил приговор.

Верховный суд России сегодня смягчил приговор Михаилу Музраеву, сообщил сотрудник пресс-службы суда. Он уточнил, что по итогам заседания срок лишения свободы Музраева снижен с 20 лет до 18,5 года. При этом Верховный суд оставил в силе решение о лишении спецзвания и наград.

"Приговор Южного окружного военного суда и апелляционное определение изменить. Освободить Мурзаева от наказания по ч. 1 ст. 285 УК РФ ["Злоупотребление полномочиями"] в связи с истечением срока давности уголовного преследования. В соответствии с ч. 3 статьи 69 УК РФ ["Назначение наказания по совокупности преступлений"] назначить по совокупности преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В остальном оставить без изменения", - приводит его слова ИА «Высота 102».

Приговор в отношении Владимира Зубкова оставлен без изменения

Первое заседание, намеченное на 21 мая, не состоялось, поскольку Михаила Музраева не доставили в суд, и процесс перенесли на 2 июня. Резолютивная часть была оглашена во второй половине дня, сообщает V1.ru. "Приговор в отношении Владимира Зубкова оставлен без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения", - приводит слова сотрудника пресс-службы Верховного суда издание.

Напомним, в ночь на 16 ноября 2016 года была предпринята попытка поджога дома, в котором жил губернатор Андрей Бочаров. Дело Михаила Музраева и Владимира Зубкова рассматривалось в суде с августа 2021 года. Музраев в суде отверг обвинение, заявив, что поддерживал политику Бочарова, с которым у него сложились дружеские отношения. По версии подсудимого, поджог был осуществлен организованной преступной группой, лидер которой хотел отомстить Бочарову.

В мае 2019 года силовики заявили о причастности к происшествию пяти членов организованной преступной группы, в частности, Дмитрия Ушакова и Ивана Железнякова. Лидером группировки объявлен бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов. Он был задержан в мае 2019 года. 10 июня 2019 года по делу о покушении на губернатора также был арестован Михаил Музраев, который руководил областным управлением СКР в 2007-2018 годах.

23 ноября 2020 года суд приговорил Дмитрия Ушакова к восьми годам, а Ивана Железнякова – к шести с половиной годам колонии строгого режима, признав их виновными в поджоге дома губернатора. 22 января 2021 года приговор был оставлен в силе.

О деле Музраева можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как поссорились губернатор Бочаров и генерал Музраев".

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