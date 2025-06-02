Боец из Волгоградской области убит в боевых действиях

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Алексей Спирин убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1212 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 31 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1211 бойцов из Волгоградской области.

Власти признали убитыми на Украине 6650 военных с юга России Не менее 3318 бойцов из регионов СКФО и 3332 из регионов ЮФО официально признаны убитыми в специальной военной операции на Украине.

23 мая в станице Преображенская Волгоградской области прошли похороны Алексея Спирина, убитого в ходе специальной военной операции.

Траурная церемония прощания с бойцом состоялась в Преображенском сельском клубе, на ней присутствовали представители местной администрации, друзья, одноклассники, станичники и жители района, пишет районная газета "Нива - Киквидзе".

Контракт с Минобороны РФ Спирин заключил 10 сентября 2024 года, его старший сын последовал примеру отца. 45-летний гранатометчик мотострелкового отделения рядовой Алексей Спирин был убит 24 октября 2024 года на территории ДНР, сообщает ИА "Высота 102".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1211 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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