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09:52, 2 июня 2025

Боец из Волгоградской области убит в боевых действиях

Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Спирин убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1212 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 31 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1211 бойцов из Волгоградской области.

Российский военный. Кадр видео Минобороны России от 12.04.25, https://t.me/mod_russia/51226
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Власти признали убитыми на Украине 6650 военных с юга России
Не менее 3318 бойцов из регионов СКФО и 3332 из регионов ЮФО официально признаны убитыми в специальной военной операции на Украине.

23 мая в станице Преображенская Волгоградской области прошли похороны Алексея Спирина, убитого в ходе специальной военной операции.

Траурная церемония прощания с бойцом состоялась в Преображенском сельском клубе, на ней присутствовали представители местной администрации, друзья, одноклассники, станичники и жители района, пишет районная газета "Нива - Киквидзе".

Контракт с Минобороны РФ Спирин заключил 10 сентября 2024 года, его старший сын последовал примеру отца. 45-летний гранатометчик мотострелкового отделения рядовой Алексей Спирин был убит 24 октября 2024 года на территории ДНР, сообщает ИА "Высота 102". 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1211 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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