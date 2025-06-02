Бастрыкин отреагировал на обращение волгоградских семей

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался историями многодетных семей, которые не могут добиться от чиновников земельных участков в Волгограде.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая в сети было опубликовано видеообращение к председателю Следкома России, которое записали многодетные семьи из Волгограда. Они пожаловались, что им выдают непригодные для строительства земельные участки, тогда как хорошие участки перепродаются.

1 июня глава СК приказал доложить ему о ходе и результатах проверки по обращению жителей Волгограда о нарушении их прав.

"В СМИ опубликовано обращение инициативной группы многодетных родителей г. Волгограда к Председателю СК России Бастрыкину А.И., в котором они просят содействовать в получении земельных участков с необходимыми коммуникациями. По их мнению, чиновники отказывают в получении таких участков по надуманным причинам, - говорится в телеграм-канале Следкома. - По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области проводится проверка".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле жители микрорайона "Второй километр" Дзержинского района Волгограда, зная, что 29 апреля президенты России и Белоруссии приедут в город на форум "Великое наследие – общее будущее", пожаловались на проблемы с вывозом мусора, отсутствие канализации и уличного освещения и пригласили президента Путина посетить их квартал. Однако 1 мая выяснилось, что лишь часть проблем была решена к приезду Путина, но остались проблемы с тлеющими очагами мусора, уличным освещением и неутилизированными шинами.