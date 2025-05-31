Дошло до суда дело Артуша Габриеляна

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Дело судьи Артуша Габриеляна, обвиняемого в получении взятки, поступило на рассмотрение Антикоррупционного суда.

Как писал "Кавказский узел", 1 мая был арестован судья Шенгавитского суда Еревана Артуш Габриелян после того, как Высший судебный совет прекратил его полномочия. Судья, который рассматривал ряд громких дел, в том числе участников "Сасна Црер", обвиняется в получении взятки за затягивание процесса.

Дело судьи Артуша Габриеляна передано на рассмотрение Антикоррупционного суда, дело поручено рассмотреть председателю суда Хачику Казаряну, сообщает 30 мая News.am.

Габриеляну предъявлено обвинение по пункту 2 части 3 статьи 435 УК Армении (получение взятки в крупном размере), информирует "Голос Армении".

"Кавказский узел" писал, что Артуш Габриелян в частности выносил решение о заочном аресте зятя третьего президента Армении, бывшего посла Армении в Ватикане Микаела Минасяна. Апелляционная инстанция отменила это решение. Также он рассматривал дело о подлоге доказательств в уголовном деле о беспорядках в Ереване в 2008 году.

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