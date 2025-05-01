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09:01, 1 мая 2025

Судья арестован в Ереване по делу о коррупции

Артуш Габриелян. Скриншот фото от 01.05.25, https://armeniatoday.am/law-ru/884648/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Судья Шенгавитского суда Еревана Артуш Габриелян арестован после того как Высший судебный совет прекратил его полномочия. Судья, который рассматривал ряд громких дел, в том числе участников "Сасна Црер", обвиняется в получении взятки за затягивание процесса.

Высший судебный совет Армении прекратил полномочия судьи Артуша Габриеляна, удовлетворив ходатайство генпрокуратуры. Ранее Антикоррупционный комитет инициировал публичное уголовное преследование в отношении судьи Габриеляна. Он фигурирует в уголовном деле о даче и получении крупной взятки, сообщило агентство "Новости Армении".

Судья Шенгавитского суда Еревана Артуш Габриелян арестован сроком на два месяца в рамках коррупционного дела, его перевели в уголовно-исполнительное учреждение "Вардашен", сообщил сегодня "Спутник Армения" со ссылкой на адвоката судьи Эрика Алексаняна.

Габриелян ранее вел ряд резонансных дел, включая дела бывшего замминистра образования Армении Геворка Лорецяна, бизнесмена Самвела Майрапетяна, бывшего министра финансов Гагика Хачатряна, а также участников "Сасна Црер", говорится в публикации.

Вооруженный отряд "Сасна Црер" удерживал с 17 по 31 июля 2016 года здание патрульно-постовой службы полиции в Ереване. На "Кавказском узле" опубликована хроника захвата отрядом "Сасна Црер" здания полка полиции.

Габриелян выносил множество решений об аресте участников протестов, пишет News.Am.

Согласно материалам уголовного дела, судья требовал и получил взятку для затягивания судебного разбирательства в пользу обвиняемого, а затем и прекращения его в связи с истечением срока давности. В рамках дела уже арестованы два человека, в том числе помощник судьи, которому инкриминируют пособничество, сообщил "Голос Армении".

Габриелян является также первым судьей, который проходит по делу о конфискации имущества незаконного происхождения. У Габриеляна и аффилированных с ним лиц требуют взыскать в пользу Республики Армения пять единиц недвижимости, четыре транспортных средства,  долю участия в юрлице, 62 миллиона 811 тысяч драмов (около 161 тысячи долларов США).

"Кавказский узел" писал, что Артуш Габриелян в частности выносил решение о заочном аресте зятя третьего президента Армении, бывшего посла Армении в Ватикане Микаела Минасяна. Апелляционная инстанция отменила это решение. Также он рассматривал дело о  подлоге доказательств в уголовном деле о беспорядках в Ереване в 2008 году.

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Автор: "Кавказский узел"

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