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22:56, 30 мая 2025

Верующий из Нефтекумска приговорен к штрафу и освобожден из СИЗО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к денежному штрафу Свидетеля Иеговы* из Нефтекумска Алексея Щербича, он освобожден из следственного изолятора под подписку о невыезде. 

Как информировал "Кавказский узел", летом 2024 года силовики задержали 52-летнего Свидетеля Иеговы* из Нефтекумска Алексея Щербича и отправили его в СИЗО по обвинению в организации деятельности экстремистской организации и в ее финансировании. Правозащитники признали Щербича политзаключенным. 

Нефтекумский районный суд Ставропольского края приговорил Алексея Щербича к денежному штрафу, после оглашения приговора его перевели под подписку о невыезде, сообщил сегодня правозащитный проект “ОВД-Инфо” (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). 

Суд назначил Шербичу штраф в 300 тысяч рублей, приговор был вынесен 27 мая. Уголовное дело против Щербича и еще троих верующих было возбуждено в 2018 году, с тех пор и до момента задержания в 2024 году мужчина находился в розыске, отмечает ресурс, отслеживающий случаи преследования верующих в России.

Вместе с Алексеем Щербичем ранее по одному делу обвинялись Свидетели Иеговы* из Нефтекумска Константин Самсонов, Александр Акопов и Шамиль Султанов. Дело Щербича затем было выделено в отдельное производство. Самсонов в апреле 2022 года был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы, Акопов и Султанов – оштрафованы на сумму в 500 тысяч рублей каждый. Самсонов, Султанов и Акопов также были включены правозащитниками в список политзаключенных.

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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