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Кавказский узел

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13:32, 30 мая 2025

Порицание водителей продемонстрировало избирательное применение законов в Чечне

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Силовики публично отчитали водителей-подростков из Гудермесского района за нарушение правил дорожного движения. Пользователи соцсети напомнили, что сын главы Чечни Адам Кадыров водит машину, хотя ему также нет 18.

Как писал "Кавказский узел", чеченские силовики регулярно публично порицают жителей республики за различные поступки, в том числе нарушения правил дорожного движения. Так, в ночь на 19 февраля полицейские в Чечне опубликовали видео извинений участника ДТП и очевидца, опубликовавшего запись происшествия. 

О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Два видео   с порицанием водителей в Гудермесском районе Чечни опубликованы в Instagram-паблике "ЧП Грозный 95". На первой записи силовики проводят беседу с молодым человеком, который, как следует из видео, в вечернее время нарушил правила дорожного движения, петляя по дороге. На другом видео  силовики проводят профилактическую беседу с тремя подростками. Как следует из видеозаписи, они сели в машины и быстро уехали, взглядом их провожает молодой человек в ленточке выпускника школы. Оба видео сопровождаются одинаковым описанием о недопустимости нарушения правил дорожного движения. Слова силовиков на видео не слышны, однако в конце обоих роликов молодые люди произносят короткие фразы на чеченском языке.

В Instagram*-паблике, у которого насчитывается 632 тысячи подписчиков, первая запись набрала к 13.32 мск 61 комментарий, вторая - 69 комментариев.

Комментаторы указали, что трое молодых людей - выпускники школы.  Часть пользователей соцсети указала, что подобные нарушения допускаются и в семье главы республики. 

"Адама Кадырова когда привлечёте в ответственности за вождение без водительского удостоверения? Закон только для обычных людей?" -   поинтересовался пользователь chechnya_groz007.

"Ребёнку можно водить в 17 лет, а этим запрещено. Я согласен, что они не правы и нарушают, но ведь сами те, кто придумали законы, их же и нарушают", - поддержал dockerschow.

"Смешно просто", - прокомментировал пользователь p.n.h.0.

17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров не раз появлялся в соцсетях за рулем автомобиля. В частности, 17 мая бывший депутат из Смоленска  Максим Баранов опубликовал видео о том, как бежит рядом с пикапом, за рулем которого сидит Адам Кадыров, 

Часть пользователей поддержали порицание водителей-подростков. "А если бы они сбили кого-нибудь. Детей в школе? Как можно школьнику дать машину и отправить", возмутилась tanzila_cosmo.

"Чтобы не стоять с опущенной головой, надо вести себя правильно", - написал пользователь aigo_ley.

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Автор: "Кавказский узел"

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