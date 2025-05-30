Ереван заявил об обстреле жилого дома в Хознаваре

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Азербайджанские военные обстреляли жилой дом в Хознаваре Сюникской области, заявило Минобороны Армении. Военное ведомство Азербайджана отвергло обвинения.

Как писал "Кавказский узел", Баку и Ереван регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах приграничных территорий. 10 мая Минобороны Армении сообщило, что вечером 9 мая азербайджанские военные обстреляли село Хнацах Сюникской области, в результате повреждена крыша жилого дома. Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию и в свою очередь обвинило армянскую сторону в стрельбе по приграничным позициям. Военное ведомство Армении отвергло обвинения. 29 мая Минобороны Армении сообщило об обстреле жилого дома в Хознаваре, Минобороны Азербайджана назвало это сообщение не соответствующим действительности.

30 мая в период с 00:10 до 01:00 (с 23.10 мск 29 мая до 00.00 мск 30 мая) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении населенного пункта Хознавар Сюникской области, в результате чего был поврежден санузел жилого дома и убито одно мелкое рогатое животное, сообщило сегодня Минобороны Армении в своем Telegram-канале.

К сообщению приложены фотографии, на которых видны пулевые отверстия в двери.

Минобороны Азербайджана назвало ложной эту информацию. "Подразделения азербайджанской армии никогда не наносят ударов по мирному населению и гражданским объектам", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Напомним, 8 мая Минобороны Армении также заявило, что крыша жилого дома в селе Хнацах повреждена в результате обстрела с азербайджанской стороны. 21 и 23 апреля ведомство сообщало, что жилой дом в селе Хознавар Сюникской области поврежден в результате обстрела со стороны Азербайджана. Азербайджанские военные никогда не открывают огонь по гражданским объектам, возразило Минобороны Азербайджана.

Заявления об эскалации вооруженного конфликта участились на фоне обсуждения договора о мире между Азербайджаном и Арменией. 13 марта дипломаты обеих стран объявили, что Ереван принял предложения Баку по двум статьям мирного договора, которые оставались несогласованными, и готов к подписанию соглашения. 20 марта премьер-министр Армении заявил, что предложил президенту Азербайджана начать консультации для подписания мирного договора.

Азербайджан не заинтересован в подписании мирного договора с Арменией и поэтому выдвигает все новые требования, указали ранее "Кавказскому узлу" армянские аналитики.

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