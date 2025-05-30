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09:36, 30 мая 2025

Военнослужащий из Ставропольского края убит на Украине

Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вячеслав Щеголев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны погибшими не менее 719 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 28 мая были официально признаны убитыми не менее 718 бойцов из Ставропольского края.

В военной операции погиб Вячеслав Щеголев из села Киевка, сообщил в своем телеграм-канале глава Апанасенковского округа Денис Климов. Подробности биографии и гибели бойцов в публикациях не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 719 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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