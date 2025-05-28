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14:48, 28 мая 2025

Два бойца со Ставрополья убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Коростылев и Александр Даций убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 718 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 23 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 716 бойцов из Ставропольского края.

В военной операции погиб Александр Коростылев из села Вознесеновского, сообщил 27 мая в своем телеграм-канале глава Апанасенковского округа.

Днем ранее, 26 мая, чиновник сообщил, что в военной операции убит житель села Дербетовка Александр Даций. Подробности биографии и гибели бойцов в публикациях не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 718 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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