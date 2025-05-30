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03:55, 30 мая 2025

Кубанские пенсионеры-подпольщики отказались признать себя виновными

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Николай Набиев, Сергей Кузовенко и Марина Захарова, обвиненные в создании незаконного вооруженного формирования, выступили в суде с последним словом. Никто из обвиняемых не признал собя виновным. 

Как информировал "Кавказский узел", пенсионеры Николай Набиев, Сергей Кузовенко и Марина Захарова, обвиненные в создании незаконного вооруженного формирования, жаловались на проблемы со здоровьем в СИЗО. Близкие заявили узнают об их состоянии от адвокатов, свиданий с родными обвиняемым не дают. По словам свидетеля, обвиняемые занимались общественной деятельностью, а в создании НВФ обвинены необоснованно. В апреле прокурор запросил для обвиняемых от 11 до 12 с половиной лет лишения свободы.

Набиев, Кузовенко и Захарова обвинены в создании вооруженной группировки и хранении оружия. По данным источника, дело сфабриковано и построено "только на провокациях" сотрудников ФСБ, которые покупали алкогольные напитки и в течение года снимали двух пенсионеров на видео во время застолий. Пенсионеры более двух лет находятся в СИЗО, они вину не признают, заявляя, что пытались бороться с коррупцией в органах власти. Движение "Помощь политзаключенным" регулярно отправляет денежные переводы на счета Набиева, Кузовенко и Захаровой в системе ФСИН, чтобы они могли купить в заключении продукты и необходимые предметы.

Заседание 29 мая длилось около трех часов, пенсионеров в зал суда доставили в наручниках на автозаке, сообщили источники в суде “Кавказскому узлу”. В течение всего заседания троих подсудимых не выпускали из клетки.

Подсудимый Николай Набиев выступил с долгой речью: он упомянул, что в 7 лет потерял родителей и воспитывался с бабушкой, в 16 лет пошел работать в совхоз и все последующие годы работал дальнобойщиком, имеет награды и грамоты за трудовые успехи, а также инвалидность. В отличие от Набиева, Сергей Кузовенко был предельно краток: в своем последнем слове он указал что никаких доказательств его вины судом и следствием представлено не было. Пенсионер отметил, что не считает себя виновным в чем-либо.

Марина Захарова, по словам источников, во время выступления не сдержалась и заплакала на фразе: «Прошу суд проявить гуманность и справедливость» заплакала. Никто из пенсионеров не признал себя виновным. 

Каждый из обвиняемых чувствует себя очень плохо в силу возраста, здоровья, моральной подавленности, рассказали “Кавказскому узлу” родственники подсудимых со слов адвокатов.

“На следующем заседании подсудимым будет оглашен приговор. Дата оглашения приговора еще не назначена судьей, о ней будет сообщено дополнительно самим обвиняемым и их адвокатам”, - сообщил корреспонденту “Кавказского узла” секретарь по уголовным делам в Успенском райсуде.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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