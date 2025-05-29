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14:57, 29 мая 2025

Боец из Ростовской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Юрий Скобелев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми не менее 662 бойцов из Ростовской области.

Юрий Скобелев подписал контракт на военную службу в ноябре 2022 года. Принимал участие в боях на территории Запорожской и Херсонской областей, на Купянском направлении в Харьковской области. 17 июля 2024 года  был направлен на границу Курской области. Проходил службу в должности командира медицинского отделения. Убит 7 августа 2024 года в ходе боев за город Суджа Курской области. Награжден медалью «За отвагу», сообщила сегодня в своем Telegram-канале администрация Аксайского района, отчитываясь об открытии мемориальной доски.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 662 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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