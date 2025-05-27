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10:58, 27 мая 2025

Житель Сальска убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Бедрик убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 661 боец из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 25 мая власти и силовики сообщали, что в военной операции на Украине убиты как минимум 660 бойцов из Ростовской области.

26 мая в Сальске во второй гимназии была открыта мемориальная доска в честь выпускника Алексея Бедрика, который был убит в зоне специальной военной операции, сообщила в своем телеграм-канале администрация Сальского района.

После школы Алексей поступил в Балтийское высшее военно-морское училище имени адмирала Федора Ушакова, затем служил на подводной лодке в Мурманской области. 

26 мая 2023 года Бедрик подписал контракт. Боец был убит 18 июля 2024 года. Награжден медалями «За отвагу», «За ратную службу» и орденом Мужества (посмертно).

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 661 бойца из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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Скриншот https://www.azerbaycansaati.tv/6453.html Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Паломничество в Мекку (хадж) . Фото: Bilal Randeree https://www.flickr.com Хадж

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