Делегации Европарламента отказано во встрече с Амаглобели

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Власти Грузии не позволили делегации Европейского парламента встретиться с арестованной журналисткой Мзией Амаглобели.

Как писал "Кавказский узел", суд в Батуми рассматривает уголовное дело основательницы "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзии Амаглобели о нападении на начальника городской полиции, ей грозит до семи лет лишения свободы. Ассоциация молодых юристов Грузии подала в ЕСПЧ жалобу от имени Амаглобели на незаконное лишение свободы и нарушение прав. На заседании 16 мая обвинение отказалось от допроса полицейского, который заявлял, что Амаглобели спланировала нападение на начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Судмедэксперт не нашел у Дгебуадзе признаков телесных повреждений.

В ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной ее задержания стал наклеенный ею на стену плакат с призывом начать всеобщую забастовку. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Как следует из видео без звука, опубликованного проправительственным телеканалом "Имеди", Амаглобели, окруженная и удерживаемая полицейскими и людьми в темной одежде, что-то сказала Дгебуадзе, тот ответил и отвернулся. Амаглобели резко одернула его и дала пощечину. После этого журналистка была вновь задержана. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Делегация Европарламента, находящаяся в Грузии, просила у властей страны разрешения на встречу с арестованной журналисткой Мзией Амаглобели, но получила отказ. Об этом сегодня сообщила участница делегации, европарламентарий Раса Юкнявичене.

“Мы запросили встречу с находящейся в заключении журналисткой Мзией Амаглобели, но власти не дали разрешения. Мы не были удивлены”, - написала она на своей странице в Facebook*.

Евродепутат отметила, что в Тбилиси представители делегации встретились с родственниками политзаключенных - участников акций протеста против отказа властей Грузии от евроинтеграции.

Правозащитники отмечают, что в Грузии до сих пор не начато ни одного расследования в отношении полицейских, которых Амаглобели или другие протестующие обвиняли в злоупотреблениях и жестоком обращении. Все эти силовики остаются на службе.

"Кавказский узел" писал, что по уголовным статьям в связи с протестами в Грузии были обвинены как минимум 64 человека. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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