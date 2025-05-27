Четверо бойцов из Дагестана убиты в военной операции

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Гамзат Нустапаев, Казимагомед Сайгитилаев, Абдулла Касимов, Мамат Маматов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1408 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 25 мая официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1404 бойцов из Дагестана.

В Махачкале прошел Республиканский турнир по Греко-римской борьбе памяти участника СВО Гамзата Нустапаева, сообщила администрация Буйнакского района в своем Telegram-канале 21 мая. Подробности об убитом бойце в сообщении не приведены.

12 мая районные власти, отчитываясь о передаче родным бойцов орденов Мужества, отчитались, что в военной операции на Украине убиты Казимагомед Сайгитилаев, Абдулла Касимов, Мамат Маматов.

6600 бойцов с юга России признаны убитыми на Украине Не менее 3286 бойцов из СКФО и 3314 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1408 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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