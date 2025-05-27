Четверо бойцов из Дагестана убиты в военной операции
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Гамзат Нустапаев, Казимагомед Сайгитилаев, Абдулла Касимов, Мамат Маматов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1408 бойцов из Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", к 25 мая официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1404 бойцов из Дагестана.
В Махачкале прошел Республиканский турнир по Греко-римской борьбе памяти участника СВО Гамзата Нустапаева, сообщила администрация Буйнакского района в своем Telegram-канале 21 мая. Подробности об убитом бойце в сообщении не приведены.
12 мая районные власти, отчитываясь о передаче родным бойцов орденов Мужества, отчитались, что в военной операции на Украине убиты Казимагомед Сайгитилаев, Абдулла Касимов, Мамат Маматов.
Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1408 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
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