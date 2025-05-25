Боец из Сергокалинского района убит в военной операции

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Магомед Алиев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1404 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 24 мая власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 1403 бойцов из Дагестана.

Мемориальная доска участнику военной операции на Украине Магомеду Алиеву открыта в Бурдекинской школе, сообщила администрация Сергокалинского района. Как следует из данных на мемориальной доске, фотография которой приложена к сообщении в Telegram-канале администрации, Алиеву было 56 лет, убит 31 октября 2024 года.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1404 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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