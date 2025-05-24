Семь бойцов из Дагестана убиты в военной операции

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Мехеддин Искендеров, Гаджимурад Курамагомедов, Наби Сайпулаев, Андрей Ковалев, Мурза Магомедов, Руслан Акаев и Арсен Гусейнов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1403 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 23 мая официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 1396 бойцов из Дагестана.

Мемориальная доска 20-летнему контрактнику Мехеддину Искендерову, убитому в военной операции на Украине, открыта в Махачкале. Он убит 3 августа 2024 года, посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 23 мая администрация города в своем Telegram-канале.

Ранее власти Махачкалы в своем Telegram-канале информировали, что в военной операции на Украине убиты Гаджимурад Курамагомедов, Наби Сайпулаев, Андрей Ковалев, Мурза Магомедов, Руслан Акаев, Арсен Гусейнов.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1403 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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