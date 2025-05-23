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22:37, 23 мая 2025

Военный из Дагестана убит на Украине

Мемориальная доска Юсуфа Новрузалиева. Кадр видео arkit_official / Instagram.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Юсуф Новрузалиев из Табасаранского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично признали убитыми там не менее 1396 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 20 мая власти официально признали убитыми на Украине как минимум 1395 военнослужащих из Дагестана. 

Мемориальная доска с именем убитого на Украине Юсуфа Новрузалиева установлена на здании школы в селении Аркит Табасаранского района. Видеоотчет об этом сельская администрация опубликовала на своей странице в соцсети. 

Новрузалиев был убит в марте 2024 года, на тот момент ему исполнилось 57 лет, следует из мемориальной таблички. Военный был награжден орденом Мужества. 

Данные Юсуфа Новрузалиева внесены на сайт “Герои спецоперации”, который ведется министерством цифрового развития Дагестана. На странице, посвященной Новрузалиеву, указано, что он служил в звании рядового. 

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1396 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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