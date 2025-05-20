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15:45, 20 мая 2025

Боец из Дагестана убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Хабибулла Байгазиев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1395 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", с начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 1394 бойца из Дагестана.

Хабибулла Байгазиев убит в ходе специальной военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Ногайского района, отчитываясь о передаче его родным ордена Мужества.  Уроженец села Нариман  погиб в возрасте 34 лет в Донецкой Народной Республике, указано в сообщении.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1395 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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