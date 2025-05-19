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12:43, 19 мая 2025

Боец из Дагестана убит в военной операции

Аслан Мурадов. Фото: https://hakikat.info

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аслан Мурадов из Рутульского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 1394 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 17 мая были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1393 бойцов из Дагестана.

В военной операции погиб гвардии старший сержант Аслан Мурадов из села Хиях Рутульского района, сообщила 16 мая на своем сайте газета "Хакикат", учредителем которой значится государственное бюджетное учреждение "Этномедиахолдинг "Дагестан".

Мурадов добровольно отправился в зону боевых действий в октябре 2022 года и был убит в мае 2025 года. У него остались вдова и трое детей, отмечается в публикации.

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С начала военной операции на Украине власти и силовики публично объявили убитыми не менее 3261 военных из СКФО и 3290 из ЮФО.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1394 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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