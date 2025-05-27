Призывник умер в воинской части в Азербайджане

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Спустя три дня после призыва на службу в Азербайджане умер военнослужащий Фариз Исаев, по предварительным данным, ему сделали укол антибиотика, который вызвал анафилактический шок.

Как писал "Кавказский узел", за 11 месяцев 2024 года погибли по меньшей мере 50 азербайджанских силовиков, из них 28 человек умерли в небоевых условиях, указал в очередном отчете Каспийский институт военных исследований.

В вооруженных силах Азербайджана регулярно фиксируются небоевые потери. Так, 24 октября 2024 года прокуратура сообщила о гибели от огнестрельного ранения солдата Мурада Гасанова, а 9 ноября в одной из частей Погранслужбы Азербайджана от огнестрельного ранения погиб солдат Хабиб Оруджов.

Призывник Фариз Исаев умер в воинской части в Азербайджане, пишет 26 мая Oxu.az.

Исаев был призван на военную службу из села Хачмаз Огузского района. Спустя три дня после прибытия в часть у него поднялась температура. Ему сделали укол антибиотика, из-за чего у него случился анафилактический шок.

По факту смерти военнослужащего возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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