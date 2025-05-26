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19:55, 26 мая 2025

Жительница Железноводска осуждена по статье о дискредитации армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Железноводске назначил условный срок местной жительнице Оксане Казанцевой, признав ее виновной в повторной дискредитации российской армии. 

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Статья о повторной дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК России), предусматривает до пяти лет лишения свободы. 

Жительница Железноводска в январе 2024 года была оштрафована на 30 тысяч рублей за публикации в группе «Болталка Железноводска», а 10 октября того же года опубликовала в чате Telegram сообщения, которые силовики расценили как повторную дискредитацию армии. 

Как утверждает следствие, в сообщении женщины присутствовала “негативная оценка действий” российских военных. Эти действия она связывала “с убийством жителей Украины” и аргументировала свою оценку, говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы Железноводского горсуда. 

Обвиняемая полностью признала в суде свою вину, заявив, что раскаивается в содеянном. Железноводский городской суд назначил ей два года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, говорится в публикации на сайте суда. 

Согласно картотеке суда, дело Оксаны Казанцевой суд рассматривал с конца марта, а приговор ей был вынесен еще 6 мая. В карточке дела нет информации об обжаловании приговора, однако пресс-служба суда утверждает, что он на сегодняшний день не вступил в законную силу. 

Комментариями Оксаны Казанцевой или ее адвоката относительно приговора “Кавказский узел” пока не располагает.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2024 года у жительницы Железноводска прошел обыск, во время которого силовики изъяли ноутбук. После обыска ее доставили к следователям в Пятигорске, где опросили в качестве свидетеля по делу об экстремистском сообществе, после чего отпустили. Сама женщина предположила, что соседи могли донести на нее из-за пацифистских высказываний.

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Автор: "Кавказский узел"

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