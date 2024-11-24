Жительница Железноводска задержана после пацифистских высказываний

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Силовики задержали жительницу Железноводска, которая высказывалась против военной операции на Украине.

У жительницы Железноводска прошел обыск, во время которого силовики изъяли ноутбук. После обыска ее доставили к следователям в Пятигорске, сообщила сама женщина правозащитному проекту "ОВД-Инфо*, попросив не указывать ее имя.

Жительницак Железноводска добавила, что пока не знает, с чем связан обыск, но предполагает, что соседи могли донести на нее из-за пацифистских высказываний, говорится в публикации проекта.

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