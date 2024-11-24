Жительница Железноводска освобождена после задержания

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Силовики освободили задержанную жительницу Железноводска, опросив ее в качестве свидетеля по делу об экстремистском сообществе.

Как писал "Кавказский узел", у жительницы Железноводска прошел обыск, во время которого силовики изъяли ноутбук. После обыска ее доставили к следователям в Пятигорске, сообщила сегодня сама женщина правозащитному проекту "ОВД-Инфо*, попросив не указывать ее имя. Она отметила, что не знает, с чем связан обыск, но предположила, что соседи могли донести на нее из-за пацифистских высказываний.

Задержанную отпустили домой, об этом сама жительница Железноводска сообщила "ОВД-Инфо"*. "Ей сказали, что она проходит свидетелем по некому делу об экстремистском сообществе", - сообщили правозащитники.

Женщина рассказала, что ей задавали вопросы о ее отношении к Алексею Навальному, ФБК** и штабам Навального**, говорится в публикации в телеграм-канале проекта.

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* включен в реестр иностранных агентов.

** штабы Навального, ранее действовавшие в российских регионах, признаны экстремистскими организациями и запрещены. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр иностранных агентов, признан экстремистским и запрещен в России.

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